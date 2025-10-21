كتب - معتز عباس:

كشفت قناة "OTV" اللبنانية عن فيديو عفوي وكوميدي جمع الفنانة شيماء سيف والمطربة مايا دياب على العشاء، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وظهرت شيماء سيف في الفيديو الذي نشر على موقع "انستجرام"، في جلسة عشاء مع مايا دياب، وهما يتبادلان تناول الحلوى، حيث لاقى الفيديو إعجاب المتابعين.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

