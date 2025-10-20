تصوير / علاء أحمد:

حرصت الفنانة هنا شيحة على الظهور في مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بإطلالة مختلفة وجذابة.

وظهرت هنا على السجادة الحمراء في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، مرتدية فستان جريء مع قصة شعر قصير، خطفت بها الأنظار

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.