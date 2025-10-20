ثراء جبيل تستعرض حملها في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

استعرضت الفنانة ثراء جبيل حملها على السجادة الحمراء، في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.

وخطفت ثراء الأنظار على ظهورها "حامل" في الأشهر الأخيرة على السجادة الحمراء من مهرجان الجونة، في دورته الثامنة.

وكانت ثراء جبيل، أعلنت عن حملها وانتظارها لمولودها الأول من زوجها مختار الديناري، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "معجزتنا الصغيرة في الطريق.. الخطوات الأولى نحو الأمومة".

يذكر أن، ثراء جبيل كانت قد أعلنت في 28 ديسمبر 2023، عن زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.