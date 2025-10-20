بالصور| أول حضور لـ بسمة داود في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهدت هذا الفيلم

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها على السوشيال ميديا، لقطات من احتفال مهرجان الجونة السينمائي بمسيرة النجمة يسرا التي امتدت لـ 50 عامًا.

ونشرت شيماء فيديو لها وهي ترقص مع الفنان ماجد المصري في احتفالية يسرا في مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ليلة فى حب الملكة يسرا".

كما نشرت مجموعة صور مع نجوم الفن والإعلام، وهم ماجد المصري، حسن الرداد أحمد رزق، شيري عادل، إنجي علاء، منى الشاذلي، محمود حميدة، وتامر حبيب.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

