شيماء سيف ترقص مع ماجد المصري في احتفالية مهرجان الجونة بـ يسرا (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

07:23 م 20/10/2025
    شيماء سيف ترقص في الجونة
    شيماء سيف ترقص مع ماجد المصري في احتفالية يسرا
    شيماء سيف ترقص مع ماجد المصري في احتفالية يسرا
    شيماء سيف ترقص مع ماجد المصري في احتفالية يسرا (
    شيماء سيف ترقص مع ماجد المصري في احتفالية يسرا
    شيماء سيف ومحمود حميدة
    شيماء سيف ونجوم الفن في الجونة
    شيماء سيف ويسرا
    شيماء سيف ونجوم الإعلام في الجونة
    شيماء سيف ترقص مع ماجد المصري في احتفالية يسرا
    شيماء سيف ترقص في الجونة

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها على السوشيال ميديا، لقطات من احتفال مهرجان الجونة السينمائي بمسيرة النجمة يسرا التي امتدت لـ 50 عامًا.

ونشرت شيماء فيديو لها وهي ترقص مع الفنان ماجد المصري في احتفالية يسرا في مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ليلة فى حب الملكة يسرا".

كما نشرت مجموعة صور مع نجوم الفن والإعلام، وهم ماجد المصري، حسن الرداد أحمد رزق، شيري عادل، إنجي علاء، منى الشاذلي، محمود حميدة، وتامر حبيب.

مهرجان الجونة السينمائي واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

أول تعليق من ياسر جلال بعد أداء اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ

شيماء سيف ماجد المصري يسرا مهرجان الجونة السينمائي

