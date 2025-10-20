إعلان

مايان ومايا.. 25 صورة لـ نجمات الفن بفساتين ذهبية في مهرجان الجونة

كتب - معتز عباس:

12:24 ص 20/10/2025
    يسرا اللوزي في مهرجان الجونة (7)
    يسرا اللوزي في مهرجان الجونة (6)
    يسرا اللوزي في مهرجان الجونة (1)
    يسرا اللوزي في مهرجان الجونة (2)
    يسرا اللوزي في مهرجان الجونة (3)
    مايا دياب (3)
    مايا دياب (2)
    مايا دياب (1)
    مايا دياب (1)
    مايا دياب (2)
    مايان السيد
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (6)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (3)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (4)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (1)
    مايا دياب
    مايا دياب على الريد كاربت (1)
    مايا دياب على الريد كاربت (2)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (5)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (1)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (2)
    مايان السيد باطلالة جريئة في مهرجان الجونة (5)
    مايا دياب
    مايا دياب

حرصت نجمات الفن مع افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، على الظهور بإطلالات مميزة وساحرة، لجذب أنظار عدسات التصوير وخبراء الموضة.

وشهدت السجادة الحمراء توافد النجمات خلال أيامه مهرجان الجونة، للظهور في أجمل شكل ممكن، وارتداء أجمل الفساتين والأزياء الحديثة والعصرية.

وفضلن عدد من النجمات على ارتداء فساتين ذهبية في في مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهن الفنانة مايان السيد، الفنانة مايا دياب، والفنانة يسرا اللوزي التي ارتدت فستان بالأخضر الذهبي.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. رقص يسرا وهدى المفتي على أغنية "أخاصمك آه" في مهرجان الجونة

بالفيديو.. رقص لبلبة أمام الكاميرات في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي مايا دياب يسرا اللوزي مايان السيد

