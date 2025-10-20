مايان ومايا.. 25 صورة لـ نجمات الفن بفساتين ذهبية في مهرجان الجونة

بالفيديو.. رقص يسرا وهدى المفتي على أغنية "أخاصمك آه" في مهرجان الجونة

حرصت نجمات الفن مع افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، على الظهور بإطلالات مميزة وساحرة، لجذب أنظار عدسات التصوير وخبراء الموضة.

وشهدت السجادة الحمراء توافد النجمات خلال أيامه مهرجان الجونة، للظهور في أجمل شكل ممكن، وارتداء أجمل الفساتين والأزياء الحديثة والعصرية.

وفضلن عدد من النجمات على ارتداء فساتين ذهبية في في مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهن الفنانة مايان السيد، الفنانة مايا دياب، والفنانة يسرا اللوزي التي ارتدت فستان بالأخضر الذهبي.

