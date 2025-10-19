جابي خوري عن يوسف شاهين: قالوا عليه مجنون وبيخسر

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أقام مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد 19 أكتوبر، ضمن فعاليات دورته الثامنة، جلسة بعنوان

"رحلة مع الأستاذ من عدسته إلى عوالمهم الخاصة- مئوية يوسف شاهين"، بمشاركة المتحدثين: فريد بوغدير، داوود أولاد السيد، جابي خوري، يسرا، وأدارها الناقد أحمد شوقي.

وقال المنتج جابي خوري "الكل قال عليه مجنون وبيخسر، بس الشركة كملت، مش بس بيه كمخرج وبغيره من المخرجين، ولما كان بيبقى فيه فيلم من إخراج شاهين الكل بيشتغل ليه وميرتبطش بحاجة تانية".

ولفت إلى أن المخرج الراحل، أنتج للمخرج الكبير صلاح أبو سيف فيلم السقا مات، وهذا كان دليل على فكره في هذه المؤسسة.

وحكى موقفا جمعهما "كنت مع يسري نصر الله بنعمل معاينات لفيلم باب الشمس في لبنان وسوريا والأردن، ورجعت المكتب سمعت رجله وأنا من مشيته بعرف ده نهار إسود ولا أبيض، عرفت وقتها إن فيه مشكلة ودخل قالي كنت فين وبتعمل إيه، وقالي يا أنا يا يسري، مؤسسة آه ويساعد ناس كتير بس هو بيحب الناس تركز في شغله لما هو يشتغل، واشتغلت بأعجوبة في باب الشمس من غير ما يعرف شاهين".

وكان من بين حضور الجلسة: حسين فهمي، محمد العدل، خالد يوسف، لبلبة، ماريان خوري، انتشال التميمي، يسرا اللوزي، محمد كريم، خالد سليم، داليا شوقي، صفي الدين محمود.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته الثامنة بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس 16 أكتوير، ويستمر حتى 24 أكتوبر.