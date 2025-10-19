إعلان

فريد بوغدير في "الجونة السينمائي": تعلمت من يوسف شاهين أن أنبل اسم للإبداع هو الحرية

كتب : منى الموجي

05:38 م 19/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فريد بوغدير (3)
  • عرض 3 صورة
    فريد بوغدير (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد 19 أكتوبر، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، جلسة بعنوان

"رحلة مع الأستاذ من عدسته إلى عوالمهم الخاصة- مئوية يوسف شاهين"، بمشاركة المتحدثين: فريد بوغدير، داوود أولاد السيد، جابي خوري، يسرا، وأدارها الناقد أحمد شوقي.

وقال المخرج التونسي فريد بوغدير إنه تعلم الحرية من يوسف شاهين، مضيفا "منحنا درسا في الحرية، وعلمني أن أنبل اسم للإبداع هو الحرية، وأن يكون لك وجهة نظر حتى عن عالمك الخاص وفي نفس الوقت تلمس الآخرين".

وكان من بين حضور الجلسة: حسين فهمي، محمد العدل، خالد يوسف، لبلبة، ماريان خوري، انتشال التميمي، يسرا اللوزي، محمد كريم، خالد سليم، داليا شوقي، صفي الدين محمود.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته الثامنة بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس 16 أكتوير، ويستمر حتى 24 أكتوبر.

مهرجان الجونة السينمائي يسرا اللوزي مئوية يوسف شاهين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل