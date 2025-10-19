جابي خوري عن يوسف شاهين: قالوا عليه مجنون وبيخسر

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نظم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الأحد 19 أكتوبر، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، جلسة بعنوان

"رحلة مع الأستاذ من عدسته إلى عوالمهم الخاصة- مئوية يوسف شاهين"، بمشاركة المتحدثين: فريد بوغدير، داوود أولاد السيد، جابي خوري، يسرا، وأدارها الناقد أحمد شوقي.

وقال المخرج التونسي فريد بوغدير إنه تعلم الحرية من يوسف شاهين، مضيفا "منحنا درسا في الحرية، وعلمني أن أنبل اسم للإبداع هو الحرية، وأن يكون لك وجهة نظر حتى عن عالمك الخاص وفي نفس الوقت تلمس الآخرين".

وكان من بين حضور الجلسة: حسين فهمي، محمد العدل، خالد يوسف، لبلبة، ماريان خوري، انتشال التميمي، يسرا اللوزي، محمد كريم، خالد سليم، داليا شوقي، صفي الدين محمود.

مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته الثامنة بحفل افتتاح أقيم يوم الخميس 16 أكتوير، ويستمر حتى 24 أكتوبر.