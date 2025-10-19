عمر عبدالعزيز يظهر على كرسي متحرك في جلسة مئوية يوسف شاهين بمهرجان الجونة

تألقت الفنانة ليلى علوي خلال فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

وظهرت ليلى بفستان قصير باللون الأبيض، تميز بتصميم بسيط وراقي بقصة ضيقة أبرزت أناقتها وجمالها.

وشاركت "علوي" جمهورها مجموعة من الصور من إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونالت تفاعلًا واسعًا من محبيها.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم مع التركيز على السينما العربية، فضلًا عن إتاحة منصة للتواصل بين صُنّاع الأفلام وتعزيز التعاون الثقافي ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

