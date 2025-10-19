عمر عبدالعزيز يظهر على كرسي متحرك في جلسة مئوية يوسف شاهين بمهرجان الجونة

شاركت الفنانة اللبنانية رزان جمال جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من أحدث إطلالاتها، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت رزان الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق وجريء باللون الأسود، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الجذابة.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويُعد المهرجان أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة مختارة من الأفلام العالمية والعربية، وتعزيز التواصل الثقافي ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

