فساتين قصيرة وجريئة.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت عدد من نجمات الفن الأنظار خلال فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالات جريئة وأنيقة، وظهرن بفساتين قصيرة وجريئة تنوّعت في التصاميم والألوان على السجادة الحمراء.

وتنوعت اختيارات النجمات بين الفساتين القصيرة والتصاميم اللامعة والمطرزة، ومن بين الإطلالات اللافتة، تألقت بشرى بفستان قصير باللون البيبي بلو بتصميم أنيق، بينما اختارت روجينا فستانًا قصيرًا جريئًا أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

كما ظهرت ناهد السباعي بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة، ولفتت شيرين رضا الأنظار بفستان قصير أضفى لمسة من الشباب والحيوية، في حين اختارت يسرا اللوزي فستانًا قصيرًا باللون الذهبي اللامع بتصميم كلاسيكي أنيق.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم مع التركيز على السينما العربية، فضلًا عن إتاحة منصة للتواصل بين صُنّاع الأفلام وتعزيز التعاون الثقافي ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

