تامر حبيب ينشر صور من العرض الخاص لفيلم "My Father" ضمن فعاليات الجونة

شارك السيناريست تامر حبيب متابعيه مجموعة من الصور من العرض الخاص لفيلم "My Father"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر "حبيب" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "من العرض الخاص لفيلم My Father".

وفيلم "My Father" هو عمل كوميدي اجتماعي أمريكي من بطولة النجم العالمي روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول مهاجر إيطالي يُدعى "سالفو" يعمل مصفف شعر، يقرر ابنه دعوته لمقابلة عائلة خطيبته، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المواقف الكوميدية الطريفة.



وتُقام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويُعد أحد أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم مع التركيز على السينما العربية، إضافة إلى إتاحة منصة للتواصل بين صُنّاع السينما ودعم المواهب الجديدة.

