مراد مكرم يدافع عن طه الدسوقي: حملة مدبرة ضده

دافع الفنان مراد مكرم عن الفنان الشاب طه الدسوقي بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها عقب تقديمه حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وكتب "مكرم" عبر حسابه على "فيسبوك": "لا تربطني أي صلة صداقة أو معرفة حتى بالفنان الشاب طه الدسوقي، بس ضايقني أوي كمّ الهجوم عليه من ناس كتير وصفحات كتير، زي ما يكون الموضوع مقصود ومدبّر، وأنا هنا هقول شهادة حق، من شخص في نفس المجال، طه ابتدى من الصفر، ممكن بدايته كانت "ستاند أب كوميدي"، بس فيه غيره كتير أوي ومشهورين أوي في مجالهم، يمكن أشهر منه، بس ما عرفوش يمثلوا، سواء مش موهوبين، أو ما جتلهمش الفرصة، بس طه عافر ودور على الفرصة، ولما جات له ذاكر وأجاد، دور المحامي ولا دور "أولاد الشمس" ولا أدوار تانية كتير أثبت فيها طه إنه معجون فن، وما حدش جامله... هو يستحق الفرصة".

وأضاف: "نيجي بقى لمقدمته في افتتاح مهرجان الجونة، قال كلام في قلب كل ممثل، وقاله ببساطة وتلقائية وخفة ظل وقبول من عند ربنا... فيه فعلًا كام واحد ما ضحكوش من الحضور، ودول اللي الناس دي مسلطة عليهم في بوستاتهم، وفيه مئات تانيين في الحضور وملايين في البيوت سخسخوا على روحهم من الضحك، أو على الأقل ابتسموا".

وتابع: "اللي يعرف طه يقوله: ما تزعلش، إنت فنان وموهوب، بس فيه ناس، لأسباب مجهولة، ما بيحبوش الخير لحد".

