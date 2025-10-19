هاني رمزي بصحبة زوجته ونانسي عجرم وإلهام شاهين في سهرة مهرجان الجونة

بعد حديثها في الجونة السينمائي.. ماذا قدمت كيت بلانشيت لدعم اللاجئين؟

شارك الفنان هاني رمزي متابعيه صورة تجمعه بزوجته، والنجمة نانسي عجرم، والفنانة إلهام شاهين، على هامش الحفل الذي أُقيمته أمس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر "رمزي" الصورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "استمتعنا جدًا مع حبيبتنا نانسي عجرم في أحلى حفلة وأجمل الأغاني".

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويُعد المهرجان من أبرز المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض نخبة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم مع التركيز على السينما العربية، فضلًا عن إتاحة منصة للتواصل بين صُنّاع الأفلام وتعزيز التعاون الثقافي ودعم المواهب الجديدة في صناعة السينما.

