أشاد المنتج محمد العدل، بمهندسة الديكور السينمائي شيرين فرغل ورؤيتها الرائعة بمعرض يوسف شاهين بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه على "فيسبوك": "للعام التالي تبهرنا الفنانة الجميلة الصديقة ابنتي شيرين فرغل في مهرجان الجونة بتقديم ورؤية رائعة عن يوسف شاهين.. (معرض يوسف شاهين ) لا يفوتكم.. استمتعوا واذهبوا إليه في البلازا".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.