شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي بدروته الـ 8.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفل إفتتاح Hilton mangroovy بحضور معالي وزير السياحة السابق د. خالد عناني .. ومدير عام اليونسكو للثقافة والتراث و الفنون والإعلام .. تشرفنا بوجودك د. خالد الشخصية المشرفة لإسم مصر.. نتمنى لك التوفيق في هذا المنصب الرفيع المستوى".

وظهر معها في الصور، رجل الأعمال نجيب ساويرس ورجل الأعمال سميح ساويرس والدكتور خالد العناني والنجمة يسرا والنجمة ليلى علوي والفنانة هالة صدقي والمخرجة إيناس الدغيدي وزوجها، والفنانة شيرين رضا والفنانة روجينا والفنانة جومانا مراد".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.