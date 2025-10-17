

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

عبرت النجمة إلهام شاهين عن حبها للفنانة منة شلبي، وذلك في جلسة حوار أقيمت اليوم الجمعة ضمن فعاليات تكريم الأخيرة بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت إلهام لـ منة "بحبك على المستوى الإنساني طول عمري، وحبيتك لما اشتغلت معاكي قوي، لا تتخيلوا حجم المرمطة في الدور اللي عملته منة في مسلسل بطلوع الروح، بحييها ومشهد الكرباج أي فنانة كانت هتخاف على نفسها وهتقول لا يمكن اتضرب بكرباج حقيقي".

وتابعت "وكاملة أبو ذكري بتحب المصداقية وتقولي اضربيها بجد، عشان منعدش التصوير كتير، اتشلفطت بعد مشهد الكرباج حقيقي، وأنا كنت رافضة وهي اللي طلبت مني استخدم كرباج حقيقي".

وأضافت إلهام "فكرتيني لما ولعت في نفسي في مسلسل أديب، وشعري اتحرق، والناس فعلا مش بتشوف المخاطر اللي بنتعرض ليها".

شهدت الندوة حضور مجموعة كبيرة من النجوم، وبينهم: أحمد السعدني، يسرا، إلهام شاهين، لبلبة، يسرا اللوزي، حسين فهمي، محمد العدل، عبدالرحيم كمال، ركين سعد، مايان السيد، كريم فهمي، أشرف عبدالباقي، زينة عبدالباقي، أمينة خليل.

