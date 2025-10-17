منة شلبي: "إلهام شاهين مكانتش عايزة تضربني بكرباج حقيقي في بطلوع الروح"

الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قالت الفنانة منة شلبي، إنها طلبت من الفنانة إلهام شاهين استخدام كرباج حقيقي في مسلسل بطلوع الروح، وكانت الأخيرة رافضة.

وتابعت في ندوة تكريمها التي أدارها المخرج كريم الشناوي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "أنا مش بعرف أصوت خالص، كنت بقولها أستاذة إلهام لو سمحتي اضربيني، قالتلي لا يمكن أضربك بيه، وأنا علاقتي بيها عائلية وعظيمة من وأنا صغيرة قلتلها اضربيني، قالتلي مستحيل وخدنا وقت كتير عشان توافق".

وأضافت "إلهام بتحبني حقيقي قالتلي طب، وكان معانا كاميرا مان محمود شاهين، ودخلت أوضتي أركز وسمعت صويت، اكتشفت أنها بتجرب الكرباج على كاملة وعلى محمود شاهين وتقولهم بيلسع؟ وعملنا المشهد، قالتلي إحمي نفسك ووشك".

شهدت الندوة حضور مجموعة كبيرة من النجوم، وبينهم: أحمد السعدني، يسرا، إلهام شاهين، لبلبة، يسرا اللوزي، حسين فهمي، محمد العدل، عبدالرحيم كمال، ركين سعد، مايان السيد، كريم فهمي، أشرف عبدالباقي، زينة عبدالباقي، أمينة خليل.

