الجونة- منى الموجي:

وقّعت مدينة الجونة، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية على ساحل البحر الأحمر، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بهدف تعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك دعم الأمن الغذائي والتغذية في مصر، وهو أحد الأولويات الرئيسية لبرنامج الأغذية العالمي.

جمعت مراسم التوقيع كبار الممثلين من الجونة وأوراسكوم للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي ومهرجان الجونة السينمائي، ما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فعالة تُحدث تأثيراً اجتماعياً إيجابياً.

واحتفالاً بهذه الشراكة، أطلقت الجونة فعالية رمزية بعنوان "الرياضة من أجل الإنسانية"، وتمزج بين الرياضة والفن والهدف الإنساني. وتدعو المبادرة كبار الممثلين من الجونة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومهرجان الجونة السينمائي، ومجتمع الجونة والزوار للمشاركة في جولة بالدراجات لمسافة 3.5 كم في أنحاء الجونة، احتفالاً بالذكرى الـ35 لتأسيس المدينة.

وستبدأ الجولة من مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وتنتهي في أبو تيج مارينا.

وتجسيدا لروح المبادرة، تعهدت الجونة بالتبرع بمبلغ 350,000 جنيه مصري لصالح برنامج الأغذية العالمي عن كل كيلومتر يتم قطعه بالدراجات، دعما لجهود تعزيز الأمن الغذائي والتغذية في مصر.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية مصر: "تعكس هذه الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي رؤيتنا المشتركة لربط تفاعل المجتمع بالتأثير الاجتماعي. وبينما نحتفل بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الجونة، تُحوّل مبادرة الرياضة من أجل الإنسانية متعة الحركة إلى عمل هادف، مستلهمةً روح مدينتنا لدفع عجلة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن خلال دعمنا المتواصل لمهرجان الجونة السينمائي ومبادرات كهذه، نؤكد من جديد قناعتنا بأن التقدّم يكون أكثر قوة وتأثيراً عندما يقوده التعاطف، والإبداع، والهدف الجماعي."

وقال جان بيير دي مارجيري، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر: "إن ضمان الأمن الغذائي في مصر يتطلّب شراكات مبتكرة توحّد الهدف مع الفعل. ويوضح تعاوننا مع الجونة كيف يمكن للمشاركة المجتمعية والإبداع أن يدفعا نحو تغيير حقيقي وملموس. هذه المبادرة مع الجونة تبني جسرًا بين الرياضة والمجتمع والغاية، من أجل تعزيز الأمن الغذائي للجميع."

وأكد بيان صحفي صادر عن المهرجان، أن أثناء تجوّل المشاركين بالدراجات في أنحاء المدينة، سيتعرفون عن قرب على كيفية تجسيد الجونة لمفهوم الاستدامة من خلال التصميم العمراني الصديق للبيئة، وحلول الطاقة المتجددة، وصولاً إلى التركيز على أسلوب الحياة النشط والبنية التحتية المتكاملة للمجتمع.

تمتد هذه الشراكة أيضاً لتعكس التزام الجونة بسرد القصص الإنسانية من خلال استضافتها لمهرجان الجونة السينمائي. وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يتضمن المهرجان هذا العام مسابقة الأفلام القصيرة "عيش"، وهي مبادرة تدعو صانعي الأفلام الصاعدين لتسليط الضوء على قصص مؤثرة عن الصمود، والأمن الغذائي، والإصرار الإنساني. ومن خلال توفير منصة لعرض هذه الروايات، تؤكد الجونة إيمانها بأن الإبداع قادر على تعزيز الوعي المجتمعي وإلهام العمل الإيجابي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.