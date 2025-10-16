مي سليم من حفل افتتاح الجونة: "أنا من فانز منة شلبي وسعيدة بتكريم يسرا"

حرصت الفنانة مي سليم، على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام، وذلك خلال تواجدها على السجادة الحمراء.

وقالت مي سليم بحفل افتتاح مهرجان الجونة عبر قناة "النهار": "مهرجان بنستناه من السنة للسنة، ومتحمسة أحضر كل الأفلام بالمهرجان، والسياحة في الفترة دي بالجونة بتبقى حلوة أوي".

وتابعت: "بكون حريصة إني أحضر مهرجان الجونة كل سنة، ومتحمسة أتفرج على هابي بيرث داي - فيلم الافتتاح، وسعيدة جدا بتكريم يسرا صاحبة تاريخ وفن وسعيدة بحضور تكريمها".

واستكملت: "بقول لمنة شلبي كلنا بنحبك وألف مليون مبروك وأنا من الفانز بتوعك، ويا رب دايما من تألق لتألق ونجاح لنجاح".

وأضافت: "أغنية اسمها (تراكمات) أستعد لطرحها، وإن شاء الله فيه حاجة في رمضان هعلن عنها لما أتعاقد عليها".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.