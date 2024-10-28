"جريئة".. أمينة خليل تشارك في اليوم الخامس بمهرجان الجونة بدورته السابعة (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- علاء أحمد:

شاركت الفنانة أمينة خليل، باليوم الخامس لفاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام.

وظهرت أمينة خليل، بملابس "جريئة" في ندوة يوسف الشريف ونيللي كريم التي أقيمت على هامش فعاليات المهرجان.

وتشارك نيللي كريم ويوسف الشريف وشريف عبدالمسيح وسلمى الفوال، وكريم الشناوي بندوة "علاقة الدراما بالمجتمع والجمهور"، ويدير الحوار مينا النجار.

مهرجان الجونة السينمائي الدولي تقام دورته السابعة هذا العام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

يذكر أن، مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.