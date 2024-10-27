بالصور.. رانيا يوسف تخطف الأنظار في الجونة

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت رانيا متابعيها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" صورا جديدة، وظهرت بفستان ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة هذا العام، وعلقت: "عندما تكون في شك، ارتدي اللون الوردي".

مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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