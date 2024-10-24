مهرجان الجونة

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بفستان ريش جرئ.. نيللي كريم في أحدث ظهور منذ انفصالها بالجونة السينمائي (صور)

09:17 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الفنانة نيللي كريم
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم تصل حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 12 صورة
    النجمة نيللي كريم
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم على السجادة الحمراء
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم من السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجون
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم من السجادة الحمراء
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم من حفل افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم تخطف الأنظار من افتتاح مهرجان الجونة
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 12 صورة
    نيللي كريم من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- علاء أحمد:

خطفت النجمة نيللي كريم، الأنظار إليها فور وصولها على السجادة الحمراء لفعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

ويعد ظهور نيللي كريم هو الأول بدون طليقها هشام عاشور منذ انفصالها رسميًا خلال الفترة الماضية، وظهرت نيللي بفستان جرئ باللون الوردي وأشبه بفستان الريش، خطفت به الأنظار والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز الحضور عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، ماريان خوري المدير الفني للمهرجان، الفنان تامر هجرس وزوجته، مدير التصوير محمود شاهين وزوجته، الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان الكبير محمود حميدة، الفنانة كارولين عزمي، الفنانة ميس حمدان، الفنانة مي سليم، الناقد الفني أحمد شوقي، الفنان أحمد رزق، الفنانة نجلاء بدر، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال العام بأبرز المحافل السينمائية العالمية وذلك ضمن مسابقاته المختلفة.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة هذا العام عن تكريم النجم الكبير محمود حميدة بجائزة "الإنجاز الإبداعي" تقديرًا لمسيرته ومشواره الفني، ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على "فيسبوك" صورة أرشيفية للنجم محمود حميدة وعلقت: نسعد هذا العام في مهرجان الجونة السينمائي بتكريم الفنان المصري محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، كما يسعدنا استضافته في حوار معه تديره الفنانة مريم الخشت لنستمع إلى كواليس أعماله وذكرياته كونوا على موعد يوم 25 أكتوبر".

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام ستقام فعالياته في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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