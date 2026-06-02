شهدت نهاية فيلم 7Dogs الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، مشهدا أثار جدلا حول احتمالية وجود جزء ثاني، وهو ما جعلنا نسأل السيناريست محمد الدباح مؤلف العمل: هل يفكرون في تقديم جزء ثاني؟

حقيقة وجود جزء ثاني من فيلم 7Dogs

أكد الدباح في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن تقديم جزء ثاني أمر وارد، لكن فريق العمل لم يأخذ الضوء الأخضر بعد من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأوضح "لسه ماخدناش الضوء الأخضر للبدء من معالي المستشار تركي آل الشيخ، بس من البداية وإحنا عارفين وإحنا بنقفل الفيلم، عشان يبقى فيه جزء تاني وربما تالت كمان".

فريق فيلم

قصة فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، مارتن لورانس، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، أحمد عز، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح.

تدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة.

اقرأ أيضا



إيرادات الأحد.. فيلم 7Dogs يحافظ على الصدارة و"الكلام على إيه" الثاني

ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة يخطفان الأنظار في أحدث ظهور



