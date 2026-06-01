حافظ فيلم 7Dogs - سفن دوجز، على تصدره قائمة إيرادات شباك التذاكر السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك، وحقق أمس الأحد 31 مايو: 13 مليونا و875 ألفا و637 جنيها.

إيرادات فيلم 7Dogs في 6 أيام

الفيلم طُرح قبل 6 أيام ونجح في التفوق على باقي أفلام الموسم، وهي: فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، فيلم إذما، ووصلت إيراداته مع انتهاء يومه السادس 118 مليونا و181 ألفا و608 جنيهات.

وحقق الفيلم في يومه الأول (وقفة عيد الأضحى) 6 ملايين و672 ألفا و938 جنيها، وفي أول أيام العيد بلغ إيراده اليومي 25 مليونا و206 آلاف و474 جنيها، وفي ثاني أيام العيد نجح في تحقيق 26 مليونا و282 ألفا و408 جنيهات، كما حقق يوم الجمعة 29 مايو 24 مليونا و675 ألفا و870 جنيها، ويوم السبت وصل إيراداه لـ 21 مليونا و630 ألفا و101 جنيه.

فريق فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs يشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، سيد رجب، ناصر القصبي، ومجموعة كبيرة من النجوم من مختلف أنحاء العالم، فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، سيناريو وحوار محمد الدباح.

