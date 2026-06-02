أكد الناقد الأمير أباظة، رئيس الدورة 42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أنه لم يصل له أي إخطار سمي بإلغاء الدورة لدورة الثانية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

وقال أباظة في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنه لن يرد على أنباء متداولة ومنتشرة والرد سيكون عقب تلقيه إخطار رسمي من وزارة الثقافة سواء بإقامة الدورة أو إلغائها وقتها سوف يرد.

حقيقة إلغاء الدورة 42 للمهرجان

وعن احتمالية إقامة الدورة القادمة من عدمه، أوضح أنه هناك مساعٍ لذلك لإقامة الدورة المقبلة، ونحن نعمل ونقوم بكل شي، لكن إذا صدر قرار بإلغاءها سيكون قرارًا إدارياً يرد عليه ويطعن فيه.

وأتم قائلًا: "أنا في انتظار قرار رسمي من وزارة الثقافة والرد سيكون عن طريق الوزيرة نفسها جيهان زكي أو عن طريق القضاء الإداري".

رغم تداول أنباء واسعة خلال الساعات الماضية بشأن إلغاء الدورة الـ42 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، فإن إدارة المهرجان لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي يؤكد إلغاء الحدث أو تأجيله.

تحضيرات مهرجان الإسكندرية السينمائي

وفي الوقت الذي يترقب فيه الوسط السينمائي نتائج الاجتماعات والمشاورات الجارية، تظل الدورة المقبلة محل اهتمام كبير، باعتبار المهرجان أحد أعرق وأهم الفعاليات السينمائية في المنطقة العربية، ويحظى بمكانة خاصة لدى صناع السينما والنقاد داخل مصر وخارجها.

وحتى هذه اللحظة، تؤكد المؤشرات استمرار الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمهرجان وفق الموعد المعلن سابقاً، على أن يُحسم مصير الدورة الـ42 بشكل نهائي من خلال القرارات الرسمية المنتظر صدورها خلال الفترة المقبلة.