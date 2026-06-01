تتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: فيلم 7Dogs، فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، برشامة، إذما، وحققت أمس الأحد 31 مايو، إيرادات بلغت 22 مليونا و712 ألفا و710 جنيهات، موزعة على النحو التالي..

فيلم 7Dogs

احتل فيلم 7Dogs المركز الأول محافظا على بقائه في صدارة شباك التذاكر، وحقق إيرادا بلغ 13 مليونا و875 ألفا و637 جنيها.

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، مونيكا بيلوتشي، سلمان خان، تارا عماد، ناصر القصبي، سيد رجب، أحمد عز ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

فيلم الكلام على إيه

فاز بالمركز الثاني فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه 3 ملايين و533 ألفا و941 جنيها.

الكلام على إيه بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان.

فيلم أسد

وذهب المركز الثالث لـ فيلم أسد، محققا 3 ملايين و85 ألفا و209 جنيهات.

"أسد" بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف. تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم إذما

وحصل على المركز الرابع فيلم إذما، بعد تحقيقه 2 مليون و113 ألفا و291 جنيها.

الفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق، بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، بسنت شوقي.

فيلم برشامة

أما المركز الخامس والأخير فكان من نصيب فيلم برشامة، محققا 104 آلاف و632 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

