تصوير- منى الموجي:

شهد العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs الذي من المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، 4 لقطات لفتت الأنظار، بينها: اختيار اللون الوردي لسجادة استقبال الحضور.

لقطات العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

اختار القائمون على العرض اللون الوردي للسجادة، التي تستقبل الحضور من نجوم الفن وأبطال الفيلم وصناعه.

كما شهدت السجادة تواجد صندوق دائري من الزجاج بداخله فتاة ترتدي فستانا من اللون الوردي (بينك ليدي)، في إشارة لواحد من أبرز الأحداث التي سوف يشاهدها الجمهور داخل قصة الفيلم.

كما جذب كلبان الأنظار بمجرد ظهورهما على السجادة الوردي، إلى جانب وجود عربة كشري.

فريق فيلم 7Dogs

ويجمع العمل كوكبة من نجوم العالم، تضم: الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج، إلى جانب النجمتين تارا عماد وساندي بيلا، كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة النجم سيد رجب بدور اللواء صبري.

فيلم الأكشن سفن دوجز، من بطولة كريم عبدالعزيز، ومن إخراج بلال فلاح وعادل العربي، ومأخوذ عن قصة للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، سيناريو وحوار محمد الدباح.

اقرأ أيضا



بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة الوردي



الصور الأولى من العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs قبل طرحه في السينما



