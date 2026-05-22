تستعد السجادة الوردي لاستقبال نجوم الفن وصناع فيلم 7Dogs والذي ينافس على إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى المبارك.

استعدادات السجادة الوردي لـ فيلم 7Dogs

وتشهد السجادة مجسمات لكلاب باللون الأسود والأبيض إلى جانب فراشة باللون اللون الوردي وشاشات عرض تستعرض لقطات من الإعلان الدعائي للعمل.

فريق فيلم 7Dogs

ويجمع العمل كوكبة من نجوم العالم، تضم: الإيطالية مونيكا بيلوتشي، نجم بوليوود سلمان خان، سانجاي دوت، وخبير الفنون القتالية الألماني الصيني ماكس هوانج، إلى جانب النجمتين تارا عماد وساندي بيلا، كضابطتَي في فريق الإنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي في دور اللواء ناصر بمواجهة النجم سيد رجب بدور اللواء صبري.

فيلم الأكشن سفن دوجز، من بطولة كريم عبدالعزيز، ومن إخراج بلال فلاح وعادل العربي، ومأخوذ عن قصة للمستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

