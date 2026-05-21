عبر النجم كريم عبدالعزيز عن سعادته بأنه جزء من فيلم 7Dogs الذي من المقرر طرحه بمناسبة عيد الأضحى خلال الساعات القليلة المُقبلة، مؤكدا أنه فرصة لأي فنان مصري أو عربي.

كريم عبدالعزيز: فخور بالعمل مع مونيكا بيلوتشي وسلمان خان

وتابع كريم في تصريحات صحفية "فرحان جدا إني كنت جزء من الفيلم، فيلم عالمي وفخور إني اشتغلت مع مونيكا بيلوتشي وسلمان خان، وأنا وعز اشتغلنا مع بعض قبل كده، إحنا بتوع بعض، والفيلم فرصة لأي فنان مصري أو عربي".

وأضاف "بنعمل أفلام ونسافر في الخارج للجاليات، لكن هذا الفيلم يضاهي أفلام عالمية بأحدث الامكانيات والتقنيات، سعيد وفخور جدا بالفيلم وبشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا العمل، لأنه لم يبخل على الفيلم نهائي".

فريق فيلم 7Dogs

الفيلم فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح، بطولة كريم عبدالعزيز، ناصر القصبي، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، سلمان خان، مونيكا بيلوتشي، ومجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف.

اقرأ أيضا

أحمد مراد يتجول بين الديناصورات في متحف التاريخ الطبيعي بلندن

"الناس بتصدق أي حاجة".. نجل راغب علامة يرد على شائعة تحوله جنسيا