غدًا| وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات الإذاعة والتليفزيون.. ما السبب؟

كتب : أحمد العش

08:34 م 18/05/2026

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، غدًا الثلاثاء بمقر الوزارة، رؤساء قنوات التليفزيون وشبكات الإذاعة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالتنسيق الكامل مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزير الدولة للإعلام على التواصل مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية، بهدف دعم وتطوير الإعلام المصري وتمكينه من أداء دوره في القضايا الوطنية والاجتماعية.

أكدت "الوزارة" أن اللقاء يعكس التزامها بما نص عليه الدستور والقانون من استقلالية كاملة للهيئة الوطنية للإعلام، في إدارة قنواتها وشبكاتها الإذاعية من الجوانب الإدارية والمالية والفنية، بما يجعل هذه الملفات خارج نطاق جدول أعمال الاجتماع.

ويأتي الاجتماع كذلك في إطار المهام المنوطة بوزارة الدولة للإعلام، والمتعلقة بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة والعمل على تطوير محتواها، بما يعزز مهنيتها ويرفع من قدرتها التنافسية.

ويهدف اللقاء إلى إدارة حوار مهني مباشر حول سبل دعم وتيسير العمل الإعلامي داخل قنوات وشبكات الإعلام القومي، والتعاون مع مؤسسات الدولة بما يسهم في الارتقاء بالأداء المهني وترسيخ مكانة الإعلام المصري محليًا وعربيًا.

