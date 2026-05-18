متحدث الكهرباء: تكلفة محطة شمسية لعمارة 6 طوابق 1.2 مليون

كتب : داليا الظنيني

08:37 م 18/05/2026

الطاقة الشمسية

قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية تخدم عمارة سكنية من ستة طوابق قد تصل إلى 1.2 مليون جنيه تقريبًا.

وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن خطة شاملة لإعادة تشكيل مزيج الطاقة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي المزيج بحلول عام 2028، بما يعكس رؤية الدولة نحو تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وتابع أن الدولة تنفذ مشروعات قومية كبرى في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تشجيع المواطنين على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية داخل المنازل والمنشآت الخاصة، موضحًا أن هذا التوجه يشمل القطاعين العام والخاص.

وشدد عبد الغني على أن هناك نظامين أساسيين للاستفادة من الطاقة الشمسية؛ الأول هو الاستهلاك الذاتي الذي يتيح إنتاج الكهرباء للاستخدام الشخصي، والثاني هو صافي القياس الذي يربط المحطات بالشبكة القومية.

وأكد المتحدث أن نظام صافي القياس يسمح للمواطن بتصدير الكهرباء الفائضة للشبكة القومية وتسوية الفائض مع شركات التوزيع، مشيرًا إلى أنه قد يحصل على مقابل مادي إذا تجاوز الإنتاج حجم الاستهلاك.

وأوضح أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قامت بتأهيل نحو 100 شركة متخصصة في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية، تعمل وفق معايير دقيقة لضمان جودة التنفيذ وسلامة التشغيل، بما يتيح للمواطنين حرية اختيار الأنسب.

