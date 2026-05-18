حظي مشروع فيلم "سر اختفاء بابا" للمخرجة راندا علي باستقبال لافت خلال جلسة العرض المباشر التي أُقيمت، اليوم 17 مايو، داخل قاعة "Palais K" بمدينة كان، ضمن فعاليات مبادرة "Fantastic 7" المقامة على هامش سوق الفيلم التابع لـ مهرجان كان السينمائي، وسط تفاعل وإشادة من المستثمرين والموزعين ووكلاء المبيعات وخبراء صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم.

مشروع "سر اختفاء بابا"

ويمثل الفيلم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المبادرة الدولية التي تُنظم بالتعاون بين سوق الفيلم في مهرجان كان ومهرجان سيتجيس السينمائي الدولي بكتالونيا، بهدف دعم والترويج لمشاريع أفلام النوع على المستوى العالمي.

ويعكس مشروع "سر اختفاء بابا" تطورًا ملحوظًا في سينما النوع داخل المنطقة العربية، إذ يمزج بين دراما النضوج وعناصر الغموض والواقعية السحرية والتوتر النفسي، من خلال معالجة سردية مبتكرة نجحت في جذب اهتمام الحضور خلال الجلسة.

ومن جانبه، أعرب محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، عن فخره بمشاركة المشروع في هذا الحدث العالمي، مؤكدًا أن حضور الفيلم يُعد امتدادًا لجهود مهرجان القاهرة السينمائي في دعم المواهب العربية الشابة وفتح آفاق جديدة أمامها داخل أسواق الإنتاج الدولية، عبر توفير منصات تتيح التواصل المباشر مع أبرز الفاعلين في صناعة السينما العالمية.

تفاصيل مبادرة "Fantastic 7"

وتضم مبادرة "Fantastic 7" سبعة من أبرز المهرجانات السينمائية الدولية، من بينها مهرجان سيتجيس السينمائي، ومهرجان بوتشون الدولي لأفلام الخيال، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان جوادالاخارا السينمائي، ومهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي، إلى جانب مهرجان "SXSW" ومهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي.

وخلال السنوات الماضية، رسّخ ملتقى القاهرة السينمائي مكانته كإحدى أبرز المنصات الداعمة للسينما العربية، بعدما نجح في تقديم عدد كبير من المشاريع والأفلام التي شاركت في كبرى المهرجانات الدولية وحصدت جوائز مرموقة، ما جعله وجهة رئيسية لصناع السينما وخبراء الصناعة الباحثين عن المواهب والمشاريع الواعدة في المنطقة.

