دافع المخرج محمد دياب عن فيلم أسد بطولة النجم محمد رمضان، والذي استقبلته دور العرض السينمائي قبل ساعات، ضد الاتهام الموجه له بأنه يدعم الأفروسنتريك، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ماذا قال محمد دياب عن الاتهامات الموجهة لـ فيلم أسد؟

بدأ دياب المنشور بطرح سؤال: أسد بيدعم أفكار الأفروسنتريك؟، وردًا على السؤال قال "أفروسنتريك معناها إدعاء أن المصريين اللي في مصر حاليا غزاة والحضارة المصرية أصلها أفريقي بناها الأفارقة، وده كلام فارغ طبعاً. أي شخص اتفرج على فيلم أسد شاف إن أول مشهد في الفيلم العبيد اللي في الفيلم بيتخطفوا من أفريقيا على يد قراصنة إنجليز وبعدها بيتباعوا في مصر. يعني العبيد اللي في الفيلم مش من أصل مصري وده بينسف الاتهام الباطل ده في أول مشهد في الفيلم! ده بالعكس ضده".

محمد دياب: شغال على فيلم بيكشف وهم فكرة الأفروسنتريك

وأضاف دياب "شخصياً عندي فيلم فرعوني شغال عليه وأعلنت عنه قبل كده بيكشف وهم فكرة الأفروسنتريك تماماً، ودي قضية مهمة فعلاً، بس بستأذن كل الوطنيين اللي خايفين على مصر من أي مؤامرات ممكن نتأكد قبل ما تتهموا ناس في صفكوا؟".

وقال دياب "صنّاع فيلم أسد مصريين ووطنيين، عملوا الفيلم بتفاني واشتغلوا عليه 3 سنين، وصوروه بالكامل في مصر بإيادي مصرية وقدموا منتج بشهادة الجميع يساوي الأعمال العالمية في الجودة. محتاجين دعمكوا عشان السينما المصرية صناعة وطنية ناجحة، تأثيرها مش مادي فقط بل هي قوه ناعمة مهمة لنشر الثقافة والوعي المصري".

محمد دياب: فيلم أسد لا يتناول ثورة الزنج

ونفى دياب ما يتم تناقله بشأن أن الفيلم يتحدث عن ثورة الزنج في العصر العباسي، موضحا "الكلام اللي كانت بتتناقله الصحافة عن أن الفيلم عن ثورة الزنج في العصر العباسي عاري من الصحة وعمره ما خرج من حد من صناع الفيلم. أسد بيتكلم عن منتصف القرن التاسع عشر لما مصر كانت أول دولة في المنطقة تلغي العبودية وإزاي القرار ده في وقتها عمل زلزال اجتماعي. بدعوكوا كلكوا تتفرجوا على الفيلم وطبعا النقد مرحب بيه، بس بستأذنكوا يكون نقد لحاجات موجودة في الفيلم".

كانت اتهامات وجهت لفيلم أسد قبل طرحه للعرض الجماهيري بأنه يدعم الأفروسنتريك، وهاجمه البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم أسد تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، بطولة محمد رمضان، كامل الباشا، رزان جمال، علي قاسم، عمرو القاضي، إيمان يوسف، إسلام مبارك، مصطفى شحاتة، وبمشاركة النجم الكبير ماجد الكدواني، إخراج محمد دياب.

فيلم أسد تدور أحداثه حول طفل يتم اختطافه من أسرته في إحدى الدول الأفريقية، ثم بيعه في مصر ليصبح عبدا، قبل أن يقع في حب امرأة حرة، ويثور على وضعه مطالبا بحريته.

اقرأ أيضا

شقيقة فنانة شهيرة وخالة ممثل شاب.. وفاة والدة فرح يوسف

26 مليونًا لسيارة ياسمين عز.. سيارات نجوم الفن تثير الجدل- صور