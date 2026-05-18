ينتظر الفنان أحمد عز عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "7Dogs" والمقرر عرضه بالسينمات يوم 27 مايو الجاري بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2026، وسط توقعات بتحقيق الفيلم ايرادات ضخمة.

ونجح الفنان أحمد عز خلال مشواره الفني أن يصبح أحد أهم نجوم شباك التذاكر المصري والعربي، وحققت أفلامه نجاحا جماهيريا كبيرا وتخطت إيراداتها الملايين من الجنيهات، ومن المتوقع أن يصبح فيلم "7Dogs" من أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في مسيرة أحمد عز على شاشة السينما.

ونقدم لكم في هذا التقرير إيرادات أحمد عز في السينما المصرية:

مذكرات مراهقة 2001

كانت بداية الفنان أحمد عز على شاشة السينما وشاركته البطولة الفنان هند صبري، إخراج إيناس الدغيدي، حقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 2 مليون جنيه.

سنة أولى نصب 2004

تعاون الفنان أحمد عز بأحداث الفيلم مع نخبة من النجوم على رأسهم الفنان الراحل حسن حسني، الفنان خالد سليم، الفنانة نور، الفنانة داليا البحيري، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 4 ملايين جنيها.

ملاكي إسكندرية 2005

تعاون مع الفنان أحمد عز ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم الفنان الراحل خالد صالح، الفنانة غادة عادل، الفنانة نور، الفنانة ريهام عبدالغفور، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 11 مليون جنيه.

الرهينة 2006

تعاون الفنان أحمد عز من خلاله مع النجمة ياسمين عبدالعزيز، إخراج ساندرا نشأت، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 7.5 ملايين جنيه.

الشبح 2007

شارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم صلاح عبدالله، محمود عبدالمغني، زينة، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 15 مليون جنيه.

مسجون ترانزيت 2008

شارك الفنان أحمد عز بطولة الفيلم كوكبة من النجوم، منهم الفنان الراحل نور الشريف، الفنان محمود البزاوي، الفنانة إيمان العاصي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 11 مليون و50 ألف جنيه.

بدل فاقد 2009

شارك الفنان أحمد عز بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم الفنانة منة شلبي، الفنان محمد لطفي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 8 ملايين جنيه.

365 يوم سعادة 2011

شارك الفنان أحمد عز بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم دنيا سمير غانم، صلاح عبدالله، مي كساب، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 8 ملايين و132 ألف جنيه.

المصلحة 2012

تعاون الفنان أحمد عز من خلاله مع الفنان أحمد السقا لأول مرة على شاشة السينما، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 21 مليونا و754 ألف جنيه.

حلم عزيز 2012

شارك الفنان أحمد عز ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما، هم محمد إمام، شريف منير، صلاح عبدالله، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 9 ملايين و344 ألف جنيه.

الحفلة 2013

شارك الفنان أحمد عز بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم محمد رجب، روبي، جومانا مراد، محمد ممدوح، تأليف وائل عبدالله، إخراج أحمد علاء الديب، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 10 ملايين جنيه.

ولاد رزق 2015

شارك أحمد عز البطولة مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد الفيشاوي، الفنان أحمد داود، الفنان عمرو يوسف، الفنان كريم قاسم، الفنان محمد ممدوح، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 26 مليون جنيه.

الخلية 2017

شارك أحمد عز البطولة مجموعة من النجوم، هم: محمد ممدوح، أمينة خليل، سامر المصري، أحمد صفوت، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 56 مليونا و 4 آلاف جنيه.

ولاد رزق 2 2019

عاد الفنان أحمد عز لبطولة الجزء الثاني من الفيلم وسط عودة معظم أبطال الجزء الأول، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 106 ملايين 753 ألف جنيه.

الممر 2019

تعاون مع الفنان أحمد عز ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 74 مليون و495 ألف جنيه.

العارف 2021

شارك أحمد عز البطولة مجموعة من النجوم، هم: أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 62 مليون و478 ألف جنيه.

الجريمة 2022

شارك الفنان أحمد عز بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 32.2 مليون جنيه.

كيرة والجن 2022

شارك الفنان أحمد عز بطولة الفيلم: النجم كريم عبدالعزيز لأول مرة على شاشة السينما، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 120 مليون جنيه.

ولاد رزق 3 (2024)

عاد الفنان أحمد عز لبطولة الجزء الثالث من السلسلة وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 250 مليون جنيه.

كواليس فيلم 7Dogs

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، هم الفنان كريم عبدالعزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي.



تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

