تخطت 13 مليون جنيه.. تعرف على إيرادات فيلم أسد في 3 أيام

كتب : منى الموجي

11:47 ص 16/05/2026
    النجم محمد رمضان بطل فيلم اسد
    فيلم أسد
    بوستر فيلم أسد
    عمرو القاضي يتصدر بوستر فيلم أسد
    من كواليس فيلم أسد
    عمرو القاضي في كواليس فيلم أسد
    فيلم أسد
    محمد دياب ومحمد رمضان في كواليس فيلم اسد
    مصطفى شحاتة في فيلم اسد

يواصل فيلم أسد للمخرج محمد دياب، بطولة النجم محمد رمضان، تصدره قائمة إيرادات شباك التذاكر، محتلا المركز الأول منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 13 مايو الجاري.

إيراد فيلم أسد يوم الجمعة 15 مايو

وحقق الفيلم أمس الجمعة 15 مايو إيرادا يوميا بلغ 6 ملايين و372 ألفا و635 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في ثلاثة أيام 13 مليونا و402 ألف و862 جنيها.

الفيلم يعيد رمضان للمنافسة السينمائية بعد غياب منذ آخر أفلامه "ع الزيرو" والذي عُرض عام 2023، تأليف دكتور مدحت العدل، إخراج محمد العدل، بطولة نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم.

قصة فيلم أسد

فيلم أسد تدور أحداثه في حقبة زمنية غير معاصرة وتحديدا في القرن التاسع عشر، حول طفل يُختطف من أسرته في إحدى الدول الأفريقية ويُباع في مصر ليصبح عبدًا ويقع في حب امرأة حرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يطالب بحريته ممن سلبوه إياها.

فيلم أسد تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، كامل الباشا، علي قاسم، رزان جمال، إسلام مبارك، إيمان يوسف، عمرو القاضي، مصطفى شحاتة، وظهور خاص لـ ماجد الكدواني وأحمد داش.

