شارك الكاتب هيثم دبور في جلسة نقاشية بعنوان: هل يمكن لفيلم سينمائي أن يغير طريقة حديث الأسرة عن القضايا الحساسة؟، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء 28 أبريل، كما تحدث عن فيلم مشاكل داخلية- 32B.

هيثم دبور يتحدث عن فيلم مشاكل داخلية- 32B

وقال هيثم "مشكلة الأب في الفيلم إن بنته كبرت لدرجة أنه محتاج يفتح الحوار معاها في حاجات كتير وأمور حساسة، ووجد أن المشكلة تم حلها من طرف خارجي، وهو ما يطرح أسئلة عما حدث، وأصابه بتوتر كأب، وجعله يشعر أن رغم جلوسه معها على نفس الأريكة أن المسافة بينهم كبرت".

وتابع هيثم "الفيلم مغري وممكن كنا ننساق مع فكرة يالا نضحك، وإحنا حاولنا أن ده ميحصلش، ومكناش نعرف أن الفيلم بيضحك، عرفنا ده مع عرضه في مهرجان قرطاج، لقينا الناس بتضحك".

هنا شيحة تدير جلسة نقاشية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وأدارت الجلسة الفنانة هنا شيحة، وتحدثت الحلقة النقاشية عن دور السينما في فتح مساحات للحوار داخل الأسرة حول القضايا الحساسة ومدى قدرتها على كسر الحواجز الاجتماعية وتعزيز الوعي المجتمعي.

