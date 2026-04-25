يعد النجم الراحل محمود ياسين واحدًا من أبرز النجوم الذين قدموا أعمالًا وطنية خالدة جسدت بطولات الجيش المصري، خاصة خلال فترة حرب أكتوبر 1973 وما تلاها من مراحل وصولًا إلى تحرير سيناء، حيث ارتبط اسمه بأفلام جسدت روح الانتصار والتضحية.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عامًأ.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز أفلام محمود ياسين عن حرب تحرير سيناء

فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"

يعد من أهم الأفلام التي تناولت فترة ما قبل وأثناء حرب أكتوبر، حيث جسد محمود ياسين شخصية الجندي المصري الذي يعاني من آثار نكسة 1967، قبل أن يستعيد كرامته في معركة التحرير، حيث يُبرز الفيلم التحول النفسي والوطني للشخصية، ويُعد علامة فارقة في السينما الحربية.

فيلم "بدور"

رغم الطابع الرومانسي للفيلم، إلا أنه جاء في سياق المرحلة الوطنية، حيث عكس تأثير الحرب على المجتمع المصري والعلاقات الإنسانية، مقدمًا صورة إنسانية موازية لبطولات الجبهة.

وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم كمال الشناوي، سمير صبري، مريم فخر الدين، عبد المنعم إبراهيم، ويوسف شعبان.

فيلم "الصعود إلى الهاوية"

تناول الفيلم قصة ذات طابع مخابراتي تدور أحداثها خلال فترة حرب أكتوبر 1973، حيث يرصد حكاية فتاة مصرية يتم تجنيدها لصالح المخابرات الإسرائيلية خلال حرب الاستنزاف، لتورط في أعمال تجسس ضد بلادها.

وتتصاعد الأحداث عندما تنكشف هويتها في باريس، قبل أن تنجح المخابرات العامة المصرية في استدراجها عبر خطة محكمة، حيث تم إيهامها بالسفر إلى إحدى الدول العربية، لتقع في قبضة الأجهزة المصرية هناك.

الفيلم بطولة مديحة يسري، محمود ياسين، جميل راتب، عماد حمدي، تيسير فهمي، نبيل الدسوقي وغيرهم من النجوم.

فيلم "الوفاء العظيم"

يُجسد الفيلم قصة حب تتقاطع مع أجواء الحرب، حيث يُظهر كيف أثرت المعارك على حياة الجنود وأسرهم، مع إبراز روح التضحية والانتماء الوطني.

فيلم "أغنية على الممر"

أبرز أفلام حرب أكتوبر وتحديدًا حرب الاستنزاف فيلم "أغنية على الممر"، تم إنتاجه عام 1972، أي قبل حرب أكتوبر بعام واحد فقط، وهو فيلم من بطولة محمود مرسي وصلاح قابيل ومحمود ياسين وصلاح السعدني، ويروي الفيلم قصة مجموعة من الجنود المصريين الذين حوصروا أثناء حرب 1967 وهم يدافعون عن أحد الممرات الاستراتيجية في سيناء ويرفضون التسليم، وتدور أحداث الفيلم عن سرد مشاعر الجنود وذكرياتهم وطموحاتهم قبل الحرب وامانيهم إذا ما عادوا من الحصار.

اقرأ أيضا:

