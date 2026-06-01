السفارة اللبنانية بواشنطن: توافق مبدئي على وقف الضربات بين حزب الله وإسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

10:30 م 01/06/2026

لبنان وأمريكا وإسرائيل

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، عن التوصل إلى "توافق مبدئي" بشأن وقف الضربات بين إسرائيل وحزب الله، في إطار جهود دولية لاحتواء التصعيد في المنطقة.

موافقة حزب الله على المقترح الأمريكي

كشفت السفارة، في بيان نشرته رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الإثنين، أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا يُفيد بـ"موافقة حزب الله على المقترح الأمريكي" القاضي بوقف متبادل للهجمات بين الجانبين.

تفاصيل الترتيب المقترح

أوضحت السفارة، أن الترتيب المقترح ينص على وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل التزام حزب الله بعدم تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل، في إطار تفاهمات تهدف إلى تهدئة التصعيد، بحسب البيان.اتصالات أمريكية وإسرائيلية

أضافت السفارة، في البيان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا بسفيرة لبنان في واشنطن، وأبلغها بأنه حصل على موافقة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا الترتيب المقترح.

تحرك لبناني داخلي

كما أشارت السفارة، وفق البيان، إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أبلغ حزب الله بنتائج المناقشات الجارية بشأن الاتفاق، في إطار تنسيق داخلي حول التطورات الأخيرة.

استمرار المشاورات خلال الفترة المقبلة

لفتت السفارة اللبنانية بواشنطن، في بيانها، إلى أنه من المقرر استمرار اجتماعات التفاوض يومي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه في المرحلة المقبلة.

في غضون ذلك وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حزب الله اللبناني وافق على وقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية التنفيذ أو التوقيت.

حرب لبنان وإسرائيل حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار

