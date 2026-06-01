علّق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تحدث فيها أنه تلقى تأكيدا من نتنياهو بأنه لن يتم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل بين حزب الله وجيش الاحتلال.

وقال بن غفير، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الإثنين، إن الوقت قد حان لاتخاذ موقف أكثر حدة تجاه ما وصفه بالوضع في الشمال، في إشارة إلى الجبهة اللبنانية.

بن غفير يدعو لرفض ضغوط ترامب

أضاف بن غفير، في تصريحاته الموجهة إلى رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن على تل أبيب أن تقول "لا" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حد تعبيره، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بـ"الاستجابة لمتطلبات الأمن الإسرائيلي".

مطالبة بتوسيع العمليات ضد حزب الله

تابع الوزير الإسرائيلي المتطرف، أنه يرى ضرورة اتخاذ ما وصفه بـ"الإجراءات اللازمة" لضرب حزب الله، مؤكدا دعمه لما اعتبره منح القوات الإسرائيلية حرية أكبر للتحرك بهدف تعزيز الأمن في شمال إسرائيل.

אדוני ראש הממשלה,



אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה״ב- ׳כן׳ כשאפשר, ו׳לא׳- כשצריך.



זה הזמן לומר לידידנו, הנשיא טראמפ-׳לא׳.



כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 1, 2026

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الإثنين، بأنه تلقى تأكيدا من نتنياهو بأنه لن يتم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها قد تم إعادتها بالفعل، بحسب ما نقله.

اتصال مع حزب الله واتفاق على وقف إطلاق النار

أشار ترامب، إلى أنه أجرى اتصالً وصفه بأنه "جيد للغاية" مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.

تأتي تصريحات الوزير المتطرف بن غفير في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله على الجبهة الشمالية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.