إعلان

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف عن "بوستر" دورته الثانية عشرة

كتب : منى الموجي

06:14 م 29/03/2026

بوستر مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن الملصق الدعائي الرسمي للدورة الثانية عشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو 2026.
وتصدّر ترام الإسكندرية بوستر المهرجان هذا العام، بوصفه أحد أبرز رموز المدينة الساحلية، في رؤية تمزج بين الواقع والخيال، من تصميم كيرلس مكسيموس.

وحسب بيان صحفي صادر عن المهرجان، لا يكتفي "البوستر" باستحضار الترام كرمز بصري، بل يعيد تشكيل علاقتنا به بوصفه حاملًا لذاكرة المدينة وتفاصيلها اليومية؛ إذ يظهر ككائن حي منفصل عن واقعه، معلقًا بين السماء والأرض، في تجسيد لفكرة السينما التي تعيد خلق الحقيقة عبر الخيال.
كان ترام الإسكندرية شهد قصصًا عديدة، وظل جزءًا من ذاكرة المدينة وإيقاعها اليومي لسنوات طويلة، ورغم اختفائه من المشهد، فإنه سيظل محفورًا في الذاكرة.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تأسس عام 2015، ويُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صُنّاع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.
وتستعد إدارة المهرجان لإطلاق نسخته الثانية عشرة بعد 11 دورة ناجحة، أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بـ جائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار وذلك بداية من النسخة الماضية، من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار.
المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.
وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: المخرج يسري نصر الله والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة.

اقرأ أيضا

مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم هشام ماجد في ختام دورته الخامسة

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة رياضية "كاجوال".. والجمهور: "قمر"

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يسري نصر الله هنا شيحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
أخبار

الدكتور عصام الروبي يوضح: من أين تأتي جهنم يوم القيامة؟
الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
أخبار المحافظات

الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل يلتهم محتويات مطعم شهير بالإسكندرية (فيديو
قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
رياضة عربية وعالمية

قبل مواجهة مصر.. إسبانيا تعلن استبعاد لاعب المنتخب رسميًا
ما أهمية التأكد من قياس مستوى زيت محرك السيارة يدويًا؟
نصائح

ما أهمية التأكد من قياس مستوى زيت محرك السيارة يدويًا؟
5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
نصائح طبية

5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

المشهد مرتبك.. لماذا تأخرت قرارات تعطيل الدراسة بالقاهرة والجيزة والقليوبية؟
رابطة تجار السيارات تحذر من موجة ارتفاع جديدة وتكشف "عودة الأوفر برايس"
4 ضغوط محلية وعالمية.. لماذا قفز سعر الدولار إلى مستوى تاريخي اليوم؟
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"