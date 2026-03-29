كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن الملصق الدعائي الرسمي للدورة الثانية عشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو 2026.

وتصدّر ترام الإسكندرية بوستر المهرجان هذا العام، بوصفه أحد أبرز رموز المدينة الساحلية، في رؤية تمزج بين الواقع والخيال، من تصميم كيرلس مكسيموس.

تفاصيل "بوستر" مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وحسب بيان صحفي صادر عن المهرجان، لا يكتفي "البوستر" باستحضار الترام كرمز بصري، بل يعيد تشكيل علاقتنا به بوصفه حاملًا لذاكرة المدينة وتفاصيلها اليومية؛ إذ يظهر ككائن حي منفصل عن واقعه، معلقًا بين السماء والأرض، في تجسيد لفكرة السينما التي تعيد خلق الحقيقة عبر الخيال.

كان ترام الإسكندرية شهد قصصًا عديدة، وظل جزءًا من ذاكرة المدينة وإيقاعها اليومي لسنوات طويلة، ورغم اختفائه من المشهد، فإنه سيظل محفورًا في الذاكرة.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، تأسس عام 2015، ويُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صُنّاع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.

وتستعد إدارة المهرجان لإطلاق نسخته الثانية عشرة بعد 11 دورة ناجحة، أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بـ جائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار وذلك بداية من النسخة الماضية، من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويُقام برعاية وزارة الثقافة، هيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية.

وتضم الهيئة الاستشارية العليا لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: المخرج يسري نصر الله والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبدالدايم، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة.

اقرأ أيضا

