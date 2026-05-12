الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم أسد بحضور الأبطال والصناع

كتب : معتز عباس

08:43 م 12/05/2026 تعديل في 08:45 م
    اسلام مبارك
    ابطال وصناع فيلم اسد
    انجي علاء
    جهاد حسام الدين
    خالد يوسف
    علي قاسم في عرض فيلم اسد
    اسلام مبارك في عرض فيلم اسد
    علي قاسم
    مدحت العدل
    نجوم وصناع فيلم اسد
    ماجد المصري وابنه

تصوير / محمود بكار

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "أسد" داخل إحدى صالات السينما الشهيرة، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي المصرية اعتباراً من مساء غد الأربعاء.

وصل العرض الخاص أبطال الفيلم، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، جهاد حسام الدين، ماجد المصري ونجله، والمنتج ماجد يوسف، والمنتج مدحت العدل، والمخرج خالد يوسف، وعدد كبير من نجوم الفن والسينما.

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث فيلم أسد في إطار درامي عن عبد يُدعى "أسد"، يعيش حالة من الصراع النفسي بسبب الواقع القاسي الذي يفرضه عليه المجتمع، خلال القرن التاسع عشر.

وتتفاقم الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة آنذاك.

ومع تصاعد التطورات، يتعرض "أسد" لخسارة قاسية تقلب حياته رأساً على عقب، ليتحول من شخص يلتزم الصمت إلى قائد لمواجهة مشتعلة تهدد مصير الجميع من حوله، في رحلة درامية تكشف التحولات الإنسانية والنفسية للشخصية.

أبطال فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

