طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم صقر وكناريا عددا من البوسترات الدعائية الرسمية للفيلم استعدادا لعرضه بالسينمات ضمن أفلام موسم صيف 2026.

كواليس فيلم صقر وكناريا

تصدر البوسترات بطلا الفيلم الفنان محمد إمام والفنان شيكو في أول تعاون لهما على شاشة السينما.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

يشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، انتصار، نسرين أمين، يارا السكري، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

شيكو يروج لفيلم "صقر وكناريا" مع محمد إمام بطريقة كوميدية

روج الفنان شيكو لفيلمه "صقر وكناريا" الذي يجمعه بالفنان محمد إمام والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر شيكو صورة تجمعه بالفنان محمد إمام في كواليس التصوير عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "الأعلي اجراً في مواجهة الأعلي وزناً في السينما المصرية، إن شاء الله هتتفرجوا على فيلم حلو أوي معمول بمزاج مع حبيبي اللي أنا مبسوط أوي أوي أوي، اني اشتغلت معاه النجم محمد إمام من اكتر الناس المحترمين والمتواضعين والمجتهدين اللي شوفتهم في الشغل وأحلى طاقة إيجابية لكل اللي حواليه شرف ليا يا إيمز الشغل معاك".

وتابع: "من إخراج ملك الأكشن الأستاذ حسين المنباوي، وتأليف الباشمهندس الزميل أيمن وتار، وإنتاج حبيبي اللي اشتغلنا كتير مع بعض الأستاذ وائل عبدالله، أخويا المنتج اللذيذ الحماسي أحمد بدوي".

وأنهى حديثه قائلا: "صقر و كناريا عمل استثنائي فنيا وإنسانيا ومن ألذ التجارب اللي عملتها وأوعدكم هتتبسطوا أوي أوي انتظرونا في عيد من الأعياد بقى".

آخر مشاركات شيكو في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات شيكو في الدراما التليفزيونية بالموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" بعنوان "الكلاسيكو" الذي عرض مؤخرا عبر قناة "Mbc مصر"، ومنصة "شاهد Mbc" ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تستمر في الموسم الخامس مغامرات وسيم ومازو، إذ يعاني وسيم من ضائقة مالية ويحاول الجميع مساعدته، وعلى جانب آخر يعيش مازو في رفاهية بعد الاستحواذ على الأموال، إلى أن تفرض عليهم اللعبة تحديات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت، أحمد فتحي، تأليف أحمد سعد والي، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

