استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 13 مايو فيلمين جديدين، هما فيلم أسد، فيلم الكلام على إيه، للتنافس على إيرادات شباك التذاكر مع 4 أفلام أخرى من الموسم السابق، هي: برشامة، إيجي بست، فاميلي بيزنس وسفاح التجمع، وحققت أمس الأربعاء 13 مايو، إيرادات بلغت 3 ملايين و493 ألفا و942 جنيها، موزعة على النحو التالي..

فيلم أسد

احتل المركز الأول فيلم أسد، وحقق مليونا و751 ألفا و378 جنيها.

فيلم أسد تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، إسلام مبارك، علي قاسم، إيمان يوسف، ومجموعة كبيرة من الفنانين، كما ظهر النجم الكدواني بدور شرفي وكذلك الفنان أحمد داش.

فيلم الكلام على إيه

جاء في المركز الثاني فيلم الكلام على إيه، بعد تحقيقه مليونا و117 ألفا و311 جنيها.

فيلم الكلام على إيه تأليف أحمد بدوي، إخراج ساندرو كنعان، بطولة أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، سيد رجب، انتصار، دنيا سامي، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

فيلم برشامة

وفاز فيلم برشامة بالمركز الثالث، محققا 543 ألفا و495 جنيها.

فيلم برشامة بطولة: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

فيلم سفاح التجمع

وحصل على المركز الرابع فيلم "سفاح التجمع" بعد تحقيقه 48 ألفا و388 جنيها.

فيلم سفاح التجمع بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

فيلم إيجي بست

وذهب المركز الخامس لفيلم إيجي بست، بعد تحقيقه 29 ألفا و639 جنيها.

إيجي بست يشارك في بطولته: أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

فيلم فاميلي بيزنس

وكان المركز السادس والأخير من نصيب فيلم فاميلي بيزنس والذي حقق 3 آلاف و729 جنيها.

فيلم فاميلي بيزنس يجمع النجمين محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

