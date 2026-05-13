إعلان

طرح البوستر الرسمي لفيلم محمود التاني بطولة "كزبرة"

كتب : سهيلة أسامة

01:56 ص 13/05/2026

البوستر التشويقي لفيلم محمود التاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روج الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" لفيلمه الجديد "محمود التاني"، تمهيدًا لعرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

ونشر "بحر" البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم محمود التاني قريبًا في السينمات، ولما لقينا خناقة على الأول قولنا عادي لما نبقى التاني"، وظهر في البوستر شخصية واحدة متكررة داخل مرآة حمام.

تفاصيل فيلم محمود التاني

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد غزي، كارولين عزمي، تامر هجرس، وجنا الأشقر، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل بيبو لـ كزبرة في رمضان

شارك الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، في رمضان 2026، بمسلسل "بيبو" تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق، بطولة كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، إنتاج شركة ميديا هب.

مسلسل "بيبو" هو أولى البطولات المطلقة لـ كزبرة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، ويتناول رحلة شاب يجد نفسه في مواجهة واقع قاس والكثير من التحديات والصعوبات لتحقيق حلمه.

444

اقرأ أيضًا:

بقفطان جزائري .. رانيا يوسف تنشر جلسة تصوير والجمهور: "شكلك حلو وإنتي محتشمة"

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"

أحمد بحر كارولين عزمي محمود التاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
رياضة محلية

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي
الفيومي: تعديلات قانون التصالح الجديدة "إنجاز" ينهي معوقات 3 ملايين مواطن
أخبار مصر

الفيومي: تعديلات قانون التصالح الجديدة "إنجاز" ينهي معوقات 3 ملايين مواطن
"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
زووم

"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
زووم

ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
انقطاعات مفاجئة للكهرباء بعدد من المحافظات.. ومصادر تكشف السبب
أخبار مصر

انقطاعات مفاجئة للكهرباء بعدد من المحافظات.. ومصادر تكشف السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حديث بالفن| رسالة مؤثرة من لميس الحديدي وحفل زفاف البلوجر عبدالعاطي
لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية