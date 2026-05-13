روج الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" لفيلمه الجديد "محمود التاني"، تمهيدًا لعرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

ونشر "بحر" البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم محمود التاني قريبًا في السينمات، ولما لقينا خناقة على الأول قولنا عادي لما نبقى التاني"، وظهر في البوستر شخصية واحدة متكررة داخل مرآة حمام.

تفاصيل فيلم محمود التاني

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد غزي، كارولين عزمي، تامر هجرس، وجنا الأشقر، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل بيبو لـ كزبرة في رمضان

شارك الفنان أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، في رمضان 2026، بمسلسل "بيبو" تأليف تامر محسن، إخراج أحمد شفيق، بطولة كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، وليد فواز، إنتاج شركة ميديا هب.

مسلسل "بيبو" هو أولى البطولات المطلقة لـ كزبرة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، ويتناول رحلة شاب يجد نفسه في مواجهة واقع قاس والكثير من التحديات والصعوبات لتحقيق حلمه.

اقرأ أيضًا:



بقفطان جزائري .. رانيا يوسف تنشر جلسة تصوير والجمهور: "شكلك حلو وإنتي محتشمة"

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"



