تحدثت المنتجة ندى السبكي عن كواليس وقف عرض فيلم "حلاوة روح" الذي تم عرضه عام 2014.

وكتبت ندى عبر صفحتها على "فيسبوك": "حسبي الله و نعم الوكيل، يعني بعد ١٣ سنه ؟ اعرف دلوقتي بس مين اللي وقف فيلم حلاوة روح .. من حملات ممنهجة مدفوعة وتأثير على الرأي العام بلجان مدفوعة، وتصدير فكرة معينة للرأي العام ".

وتابعت: "ليه عشان فنانة غيرانة من فنانة ومنتجين المفروض كانوا أصحابها جدا جدا و فيه عيش وملح وعشرة طويلة وحب، ازاي الخيانة توصل لكدة، في قانون الفنانة انه حقها وده شغل قديم اوي وبلدي، انا مصدومة فعلا ان اخليك تتأذي في أكل عيشك و شغلك لمجرد في قانونها انه حقها مشروع في محاربة الآخرين وادوس علي ناس كتير في الطريق يعني بجد الكلام دة مع العلم ان كل اللي شاف الفيلم عارف واكتشف انه مفيهوش حاجه لكل الحملات المدفوعة دي واللي اتصرف عليها فلوس كتير".

كواليس منع عرض فيلم "حلاوة روح"

تم منع عرض فيلم "حلاوة روح" عام 2014، بقرار من رئيس الوزراء وقتها إبراهيم محلب، بسبب احتوائه على مشاهد اعتبرت خادشة للحياء وغير لائقة، مما أثار جدلاً واسعاً. ورغم حصوله على حكم قضائي لاحقاً بإعادة عرضه، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أيّدت لاحقاً في 2019 دستورية منعه.

قصة وأبطال فيلم "حلاوة روح"

تدور أحداث الفيلم حول روح التي تعيش بحي بولاق الدكرور، تتعرض روح للعديد من المتاعب بسبب جيرانها. بخاصة من جارها الذي يطمع في الحصول عليها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من هيفاء وهبي، باسم سمرة، محمد لطفي، محمد عبد السلام، صلاح عبدالله، سيناريو وحوار علي الجندي، إخراج سامح عبد العزيز.

