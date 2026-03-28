قال المخرج مجدي أحمد علي، إن قرار إغلاق السينما الساعة 9 مساءً إلتزامًا بما أعلنته الحكومة، سوف يتسبب في تضرر السينما بلا شك، فمع دخول فصل الصيف في توقيت يسعى فيه الكثير من المصريون للخروج من منازلهم.

وأوضح في تصريحاته لموقع "مصراوي"، أن هذا القرار مثل قرارت حظر التجول، رغم أن السينمات تدفع ضرائب كثيرة ومضاعفة عن بعض الأماكن الأخرى، بالتالي هذا القرار يجب أن يكون مؤقتًا ولا يستمر لفترة طويلة.

إلغاء الحفلات الصباحية

بشأن تقديم مقترح إلغاء حفلات السينما المقامة في الساعة 10 صباحًا و1 ظهرًا، على أن يتم تعويضها بإضافة حفلات ليلية في الساعة 10 مساءً و12 منتصف الليل، أكد المخرج مجدي أحمد علي أنه مقترح جيد لتفادي هذا القرار، خاصة وأن السينما النهارية في القاهرة والإسكندرية لا تلقى قبولًا من المشاهدين والمهتمين بصناعة السينما، لذلك أنا أؤيد هذا القرار بشدة.

وأضاف أنه سيكون هناك استفادة كبيرة من هذا القرار في إتاحة الأفلام في المساء لجميع المواطنين، والمساهمة في تحقيق نسبة إشغال سينمائي جيدة، مع قلة عرض الأفلام في الفترة الصباحية.

أفلام السينما التي تعرض حاليًا

جاءت هذه التحذيرات عقب إقرار تعديل جديد في مواعيد عمل دور السينما، حيث تقرر أن تبدأ آخر حفلات العرض في تمام السادسة مساءً، على أن تُغلق جميع القاعات بحلول التاسعة مساءً بعد انتهاء العرض، وذلك من السبت إلى الأربعاء. فيما تم استثناء يومي الخميس والجمعة، ليسمح فيهما باستمرار العمل حتى الساعة العاشرة مساءً.

وتشهد دور العرض حاليًا طرح 4 أفلام، هي: «سفاح التجمع»، «برشامة»، «وايجي بيست»، و«فاميلي بيزنس».

إيرادات الجمعة.. فيلم برشامة الأول و"سفاح التجمع" في المركز الثالث

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق - صور



