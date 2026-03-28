أعلن نادي شباب بلوزداد عن توقيف المدرب سيد راموفيتش مؤقتا عن مهامه، إلى حين الفصل النهائي في وضعيته يوم الثلاثاء المقبل.

وفي هذا السياق، سيتولى الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو الإشراف على التدريبات وقيادة الفريق في المباريات بصفة مؤقتة، وذلك إلى إشعار آخر.

قرارات رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد

كما أوضح النادي في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية أن رئيس مجلس الإدارة، بدر الدين بهلول، حضر الحصة التدريبية الأخيرة، حيث عقد اجتماعًا مع اللاعبين شدد خلاله على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والانضباط داخل الفريق، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق كل من: لطفي بوصوار، سليم بوخنشوش

وقررت إدارة النادي خصم منحة المباراة الخاصة بجميع عناصر الفريق، إلى جانب الشروع في إجراءات مساءلة إدارية تشمل أفراد الطاقم الطبي والإداري.

ويؤكد نادي شباب بلوزداد التزامه الدائم بفرض الانضباط واحترام القوانين الداخلية، بما يخدم مصلحة الفريق ويحافظ على استقراره وتحقيق أهدافه.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد، يوم الأحد الموافق 12 أبريل، ضمن مواجهات ذهاب دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.