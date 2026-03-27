حافظ فيلم برشامة والمعروض ضمن موسم عيد الفطر السينمائي لعام 2026، على بقائه في صدارة قائمة شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، محققا يوم الخميس 26 مارس إيرادا بلغ 8 ملايين و841 ألفا و223 جنيها.

تعرف على إيرادات فيلم برشامة في 8 أيام

الفيلم بدأت منافسته على إيرادات دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 19 مارس بالتزامن مع الاحتفال بوقفة عيد الفطر المبارك، ونجح في تحقيق إيرادات مرتفعة، بلغت في 8 أيام 98 مليونا و352 ألفا و950 جنيها.

وتشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 3 أفلام إلى جانب "برشامة"، هي: "اعترافات سفاح التجمع" كتابة وإخراج محمد صلاح العزب، بطولة أحمد الفيشاوي، "إيجي بست" بطولة سلمى أبو ضيف وأحمد مالك، إخراج مروان عبدالمنعم، "فاميلي بيزنس" بطولة محمد سعد وغادة عادل، إخراج وائل إحسان.

فريق فيلم برشامة

فيلم برشامة يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، فدوى عابد. تأليف أحمد الزغبي، شيرين دياب، خالد دياب، إنتاج شركتي سكاي ليميت وفيلم سكوير، إخراج خالد دياب.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يوم امتحان اللغة العربية في لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، وسط فوضى وغش جماعي، ومحاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، في إطار كوميدي ساخر.

