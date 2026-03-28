أعرب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي، عن تقديره لما تم عرضه خلال اللقاء بشأن تطور الأسعار العالمية للمنتجات في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى وجود بعض الملاحظات حول تأثير تحريك أسعار المنتجات محليًا على مستويات الأسعار بشكل عام.

ودعا "مغاوري"، خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات البرلمانية إلى تعزيز آليات الرقابة على الأسواق لمواكبة التحركات السعرية، إلى جانب دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بما يخفف من الأعباء عن المواطنين.

وأكد أن مواجهة الأزمات تتطلب تغليب المصلحة الوطنية على أي اختلافات، مشددًا على أن جميع الأطراف تعمل في إطار دعم الدولة.

كما اقترح إعادة النظر في بعض جوانب قانون التصالح، مجددًا دعمه ومساندته لجهود الدولة في مواجهة التحديات، مؤكدًا: "هذه التحديات هي قدركم، ونحن معكم في مواجهتها".