رئيس الوزراء يوجه بحصر الأدوات الرقابية وتعزيز الرد على أسئلة النواب

كتب : محمد سامي

08:46 م 28/03/2026

مصطفى مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق الرفاعي بحصر كافة الأدوات الرقابية وآليات الرد على أسئلة النواب بشكل فعال، مؤكدًا انفتاح الحكومة على جميع الأفكار والرؤى التي تُطرح من مختلف الأطراف، في إطار السعي لتحقيق الصالح العام.

وشدد مدبولي على ترحيب الحكومة بتبني أي مقترحات بناءة من الأحزاب السياسية، سواء كانت من القوى الداعمة أو المعارضة، طالما تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسيرة التنمية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء سيتم عقده بشكل دوري، مع إعداد محضر رسمي يتضمن مخرجات وتوصيات واضحة، على أن تتم متابعة تنفيذها بدقة، بما يعزز آليات التواصل المستمر بين الحكومة والبرلمان.

وفي ختام اللقاء، أعرب مدبولي عن تقديره لكافة القوى السياسية، مثمنًا مشاركتهم الإيجابية وحرصهم على دعم الدولة، مؤكدًا أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات الراهنة.

